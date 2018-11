Nejen Slavia. Čínské peníze z firmy Sinobo Group by mohly podle důvěryhodných informací Sportu přitéct i do provinčního Slovácka! A to ještě do konce roku. Zaseknutá jednání se opět rozběhla, spolupráce obou klubů by měla být dlouhodobá, a to i na hráčské bázi. Kdo a co za tím je? Úzké vazby hradního kancléře Vratislava Mynáře, rodáka z Osvětiman nedaleko Uherského Hradiště, na slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka. Oba mimo jiné spojuje byznys s Čínou. Více čtěte ZDE>>>